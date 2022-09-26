В кабмине поддержали законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом сообщает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", – написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в Минюсте РФ подготовили решение с положительным отзывом правительства РФ на инициативу, которая будет подразумевать административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Кроме того, в августе Хинштейн рассказал, что законопроект об административной ответственности за подобную пропаганду будет предусматривать штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей – для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.

Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.