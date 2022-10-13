Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ одобрило законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом сообщает News.ru.

"Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны", – сказал он.

Хинштейн уточнил, что в понедельник, 17 октября, на слушаниях в Госдуме представят итоговый документ.

Ранее Хинштейн заявил, что в Минюсте РФ подготовили решение с положительным отзывом правительства РФ на инициативу, которая будет подразумевать административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Законопроект об административной ответственности за подобную пропаганду будет предусматривать штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.

Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.

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