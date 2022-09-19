Хинштейн заявил, что Минюст РФ поддержал законопроект об ответственности за гей-пропаганду

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции России подготовило документ с положительным отзывом правительства РФ на законопроект, подразумевающий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна.
"Дальше он будет уже рассматриваться на комиссии (правительства. – Прим. ред.) по законопроектной деятельности, который примет окончательное решение", – прокомментировал Хинштейн.
Ранее он рассказал об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ со штрафом до 200 000 рублей для граждан. Юридические лица могут получить штраф до четырех миллионов рублей, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.
Кроме того, полиция организовала проверку одного из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причиной подобных действий стало заявление гражданина, которое поступило в ОВД 7 сентября. Сама Собчак предположила, что полиция может вести проверку канала на платформе YouTube.
Адвокат Геннадий Нефедовский сообщил, что если журналистку признают виновной в гей-пропаганде, то ей могут выставить штраф от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо этого, суд может постановить приостановить деятельность СМИ "Осторожно: Собчак" на срок до 90 суток.
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