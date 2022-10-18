Москва онлайн покажет экскурсию по выставке русского авангарда в Еврейском музее

Фото: /Шагал Марк Захарович. Интерьер с цветами. 1917. Бумага, темпера. 46х61. Музей-квартира И. И. Бродского

19 октября в Еврейском музее и центре толерантности специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие". Для всех экспозиция будет доступна с 20 октября по 19 февраля.

На выставке будут представлены 98 работ из частных коллекций, Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Государственного Эрмитажа, Краснодарского краевого художественного музея и других музеев страны.

В залах будут показаны произведения Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Роберта Фалька и других мастеров.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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