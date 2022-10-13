"Тайны кино": Лучшие роли Жанны Болотовой

В феврале 1957 года в газете "Вечерняя Москва" разместили любопытное объявление: "Режиссер Сергей Герасимов приглашает для съемок в массовых сценах в фильме "Тихий Дон" юношей и девушек от 17 до 22 лет". Эту публикацию прочитала школьница Жанна Болотова.

На пробы она пошла, но в эту картину мастера не попала – ее дебют в кино состоялся в другом месте и в другое время. После него началась яркая артистическая карьера, которая длилась больше полувека и включила в себя 29 киноролей. Какую из своих работ любит и выделяет сама актриса? Кто привел Жанну Болотову на съемочную площадку фильма "Дом, в котором я живу"? Как китайская пьеса чуть не положила конец ее актерской карьере? Почему Жанна Андреевна ушла из кино на пике славы? Об этом – в программе "Тайны кино".