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В Сети завирусился ролик с морскими львами в южной Атлантике

В Сети завирусился ролик с морскими львами в южной Атлантике

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Видео с морскими львами завирусилось в Сети. В 2018 году фотограф Джесс Тонтон снимала пингвинов на одном из островов в южной Атлантике.

В какой-то момент она легла на снег, когда к ней пришел маленький морской лев. Детеныш прижался к ней и принялся обниматься. Скоро к нему присоединился еще один 200-килограммовый "малыш". Как заявили пользователи, найти в интернете что-то милее очень трудно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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