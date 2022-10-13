В Сети завирусился ролик с морскими львами в южной Атлантике

Видео с морскими львами завирусилось в Сети. В 2018 году фотограф Джесс Тонтон снимала пингвинов на одном из островов в южной Атлантике.

В какой-то момент она легла на снег, когда к ней пришел маленький морской лев. Детеныш прижался к ней и принялся обниматься. Скоро к нему присоединился еще один 200-килограммовый "малыш". Как заявили пользователи, найти в интернете что-то милее очень трудно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.