В Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родился детеныш викуньи

Фото: Агентство "Москва"

Детеныш викуньи родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.

Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство.

За последние два месяца это уже второе пополнение в семье викуний. 10 августа на свет появился один детеныш, а в начале сентября родился второй малыш. У них разные матери, а отец один, как это и бывает у стадных животных.

Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний. В природе эти животные живут гаремными группами. Питаются они специальным комбикормом, свежей травой, ветками, сеном, морковкой и свеклой. Викуньи занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.

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