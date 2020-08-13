Детеныш викуньи появился на свет в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 10 августа на свет появился детеныш викуньи, сообщает пресс-служба зоосада.

"Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками", – говорится в сообщении.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, роды прошли хорошо.

"Все происходило днем, но мама даже не спряталась. Она сразу вылизала малыша и начала выкармливать. В первый же день сотрудники центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой", – приводит пресс-служба слова Акуловой.

Как отмечается, папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

В природе викуньи живут гаремными группами. В центре также создана группа из самца и нескольких самок. Эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.