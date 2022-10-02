В Московском зоопарке рассказали об аппетите медведя Диксона

В московском зоопарке отметили отличный аппетит у белого медведя Диксона, который недавно был спасен на Таймыре. Раненый медведь идет на поправку, зоологи постоянно за ним наблюдают. Они сняли на видео, как медведь уплетает свой обед.

В меню у хищника – овсяная каша, курица и рыба. Как рассказали сотрудники зоопарка, Диксон наелся, и даже припрятал рыбу про запас. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.