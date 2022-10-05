В Хабаровском крае спасли умирающую косатку

Молодую косатку спасли сотрудники рыбозавода в Хабаровском крае. Животное выбросилось на мель в Охотском море. Уже умирающего хищника обнаружили жители и поспешили на помощь.

Косатка не подавала признаков жизни, тогда мужчины принялись обливать ее водой. Только после этого она начала шевелиться и издавать жалобные звуки. Косатку поливали несколько часов, пока не начался прилив. Лишь когда вода достаточно поднялась, она смогла уплыть.

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