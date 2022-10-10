Сериал "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: кадр из фильма "Клуб полуночников"; режиссер – Аксель Кэролин; производство – Intrepid Pictures

Сериал Netflix "Клуб полуночников" попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество скримеров. Об этом сообщает Independent.

В первом эпизоде сериала насчитывается 21 страшный кадр.

Главные герои картины, которые неизлечимо больны, живут в хосписе. По ночам они собираются и рассказывают друг другу страшные истории. Сериал основан на одноименном романе Кристофера Пайка.

Создателем картины выступил Майк Флэнаган, который работал над "Призраками дома на холме", "Доктором Сном", "Полуночной мессой", "Призраками усадьбы Блай" и другими.

Ранее HBO Max выложил тизер спин-офф "Скуби-Ду" с возрастным рейтингом R. В ролике Велма Динкли, одна из центральных персонажей мультипликационного сериала, пишет гневное письмо в HBO. Сервис запланировал выпустить комедию об истории происхождения Джуди Джетсон (героиня сериала "Джетсоны". – Прим. ред.). Далее в ролике создатели изобразили пародию на фильм ужасов "Крик". Кто-то позвонил героине на телефон и спросил, любит ли Динкли разгадывать загадки.



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