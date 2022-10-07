Актриса Марго Робби оценили кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Фото: АР/Vianney Le Caer/Invision

Двукратный номинант на премию "Оскар" Марго Робби положительно оценила кандидатуру актрисы и певицы Леди Гаги на роль суперзлодейки, позже антигероини Харли Квинн. Об этом она рассказала в беседе с MTV News.

Робби исполнила роль Квинн в двух частях фильма "Отряда самоубийц". Актрису осчастливила информация о том, что возлюбленную Джокера в предстоящей картине сыграет Гага.

"Я с самого начала сказала, что все, чего я хочу, – это чтобы Харли Квинн была одним из тех персонажей, как Макбет или Бэтмен, роли которых всегда переходят от одного великого актера к другому великому актеру", – поделилась Робби.

Артистка подчеркнула, что для нее тот факт, что она заложила прочный фундамент для "культовости" персонажа Квинн, является огромной честью. По ее мнению, певица Гага сделает с суперзлодейкой в будущем проекте что-то невероятное.

Ранее компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как одно безумие на двоих.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!