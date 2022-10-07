Тизер спин-оффа "Скуби-Ду" с возрастным рейтингом R вышел на YouTube

Видео: YouTube/HBO Max

Американский стриминговый сервис HBO Max выложил на видеохостинге YouTube тизер спин-офф "Скуби-Ду" с возрастным рейтингом R.

В ролике Велма Динкли, одна из центральных персонажей мультипликационного сериала, пишет гневное письмо в HBO. Сервис запланировал выпустить комедию об истории происхождения Джуди Джетсон (героиня сериала "Джетсоны". – Прим. ред.).

"Если в интернете с чем-то и соглашаются, так это с тем, что никогда ничего нельзя менять. Никогда!" – пишет Динкли.

Предполагается, что таким образом HBO Max отвечает на возможную реакцию комментаторов о смене цвета кожи самой героини спин-оффа, которая в перезапуске выступила темнокожей.

Далее в ролике создатели изобразили пародию на фильм ужасов "Крик". Кто-то позвонил героине на телефон и спросил, любит ли Динкли разгадывать загадки.

"Серийный убийца, звонящий из моего дома? Да, это классика! Зачем ее менять, если она и так работает?" – ответила на это героиня.

Персонажа Динкли озвучила Минди Калинг, известная по своей роли в сериале "Офис". Спин-офф "Скуби-Ду" представят зрителям в 2023 году.

Ранее сообщалось, что сценарист американского триллера "Джокер" от студии DC Films, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс, Скотт Сильвер будет работать над экранизацией комикса о супергерое Спауне. Предстоящим проектом займется хоррор-студия Blumhouse.

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