ГД 27 октября рассмотрит законопроекты по запрету ЛГБТ-пропаганды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме 27 октября пройдут запланированные слушания по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

"В этой связи вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, подобные инициативы помогут защитить россиян от деградации и вымирания, которую распространяют США и Европа. Положения, которые рассмотрят на слушании, будут затрагивать запреты на ЛГБТ-пропаганду в СМИ, интернете, литературе, кино, рекламе и других.

Володин добавил, что штрафы за нарушение закона для физических лиц составят до 800 тысяч рублей, а для юридических – до 10 миллионов.

До этого спикер ГД поделился, что законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии могут внести в Госдуму на следующей неделе. По его словам, уже в ноябре он может оказаться на подписи у Владимира Путина.

13 октября председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что кабмин одобрил законопроект о запрете подобной пропаганды. А в сентябре он сообщал, что в Минюсте РФ подготовили решение с положительным отзывом правительства страны на инициативу, подразумевающую административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

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