Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:10

Культура

"Звезды советского экрана": клоуны в кино

"Звезды советского экрана": клоуны в кино

Музей-панорама "Бородинская битва" проведет экскурсии в честь своего 60-летия в столице

В прокат вышел российский фильм "Лавстори"

Группа Queen выпустила ранее неизданную композицию с вокалом Фредди Меркьюри

"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена

Организаторы рассказали, каким будет фестиваль "Золотая черепаха" в этом году

"Вот это любовь": Людмила Целиковская и Юрий Любимов

"Звезды советского экрана": Жанна Прохоренко

"Ночная смена": фильм "Лавстори" и свадьба с банкой газировки

"Тайны нашей эстрады": "Услышь меня, хорошая..."

В преддверии нового 1959 года журнал "Советский экран" сделал роскошный подарок всем любителям комедии и опубликовал телефонное интервью с самим Чарли Чаплиным. "Если бы Чаплина не существовало, вряд ли бы вся страна узнала такого клоуна, как Карандаш!", – поделился с корреспондентом на том же развороте Михаил Румянцев. Его ученики Олег Попов и Юрий Никулин тоже попали на цирковую арену благодаря великому Чаплину. Будучи мальчишками, они тратили все карманные деньги на билеты в кино, чтобы в очередной раз от души посмеяться над приключениями Маленького бродяги.

Из-за чего Никулин кинулся с топором на своего учителя – клоуна Карандаша? Зачем Карандашу понадобилось поставить себе печать на очень необычное место? Кто назвал Олега Попова солнечным клоуном? Как он разговаривал с Чарли Чаплиным, не зная английского языка? И кого мечтал сыграть Леонид Енгибаров? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика