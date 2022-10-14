"Звезды советского экрана": клоуны в кино

В преддверии нового 1959 года журнал "Советский экран" сделал роскошный подарок всем любителям комедии и опубликовал телефонное интервью с самим Чарли Чаплиным. "Если бы Чаплина не существовало, вряд ли бы вся страна узнала такого клоуна, как Карандаш!", – поделился с корреспондентом на том же развороте Михаил Румянцев. Его ученики Олег Попов и Юрий Никулин тоже попали на цирковую арену благодаря великому Чаплину. Будучи мальчишками, они тратили все карманные деньги на билеты в кино, чтобы в очередной раз от души посмеяться над приключениями Маленького бродяги.

Из-за чего Никулин кинулся с топором на своего учителя – клоуна Карандаша? Зачем Карандашу понадобилось поставить себе печать на очень необычное место? Кто назвал Олега Попова солнечным клоуном? Как он разговаривал с Чарли Чаплиным, не зная английского языка? И кого мечтал сыграть Леонид Енгибаров? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".