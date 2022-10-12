"Ночная смена": летающее такси в Дубае и древние насекомые в янтаре

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили летающее такси в Дубае, документальное кино о Селене Гомес и обложку журнала с 91-летней моделью. Также они прокомментировали новость из мира науки – ученые обнаружили насекомых в янтаре, чей возраст составил 35 миллионов лет. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.