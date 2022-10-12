Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Наука

"Ночная смена": летающее такси в Дубае и древние насекомые в янтаре

"Ночная смена": летающее такси в Дубае и древние насекомые в янтаре

На фестивале NAUKA 0+ рассказали об антибиотиках и глобальной биологической угрозе

Вспышка природных пожаров произошла на востоке Казахстана

Москвичам рассказали об актуальных мировых событиях

"Москва и мир": новые турникеты в метро и полет Анны Кикиной к МКС

"Москва и мир": новые турникеты в столичном метро и приговор гендиректору "Зимней вишни"

"Москва и мир": спортивный городок "Бригантина" и полет Crew Dragon

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и отправка корабля Crew Dragon на МКС

"Москва и мир": благоустройство в Нагатинском Затоне и полет корабля Crew Dragon на МКС

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили летающее такси в Дубае, документальное кино о Селене Гомес и обложку журнала с 91-летней моделью. Также они прокомментировали новость из мира науки – ученые обнаружили насекомых в янтаре, чей возраст составил 35 миллионов лет. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Ночная смена
наукашоу-бизнесвидеоСтанислав КуликИван Базанов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика