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Культура

"Ночная смена": трейлер нового мультфильма про братьев Марио

"Ночная смена": трейлер нового мультфильма про братьев Марио

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они обсудили трейлер нового мультфильма про братьев Марио и прокомментировали ситуацию с простым парнем из Нью-Йорка, которому дали свои номера пять тысяч девушек. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
культуракиновидеоСтанислав КуликИван Базанов
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