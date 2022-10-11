"Ночная смена": трейлер нового мультфильма про братьев Марио

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они обсудили трейлер нового мультфильма про братьев Марио и прокомментировали ситуацию с простым парнем из Нью-Йорка, которому дали свои номера пять тысяч девушек. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.