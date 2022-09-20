Warner Music пытается заключить сделки в РФ после приостановки деятельности – СМИ

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Российское подразделение американского звукозаписывающего концерна Warner Music пытается наладить бизнес с артистами, хотя ранее ее материнская компания приостановила свою деятельность после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание Guardian.

В газете отметили, что менеджеры российского подразделения создали электронную рассылку. В письме предлагались премиальные тарифы на те или иные услуги. Также в тексте ссылались на тех российских исполнителей, которых компания уже представляет.

"Я хотел бы отметить, что наши показатели потокового вещания намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем продвинутую аналитику.<…> Все готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество", – цитирует Guardian письмо, которое попало к газете от одного из топ-менеджеров ADA Russia.

Инсайдер, близкий к Warner Music, поделился с изданием о том, что сейчас компания расследует произошедшее. Помимо этого, отмечают в газете, российское подразделение французской компании в области дистрибуции музыки Believe также продолжает попытки наладить контакты с новыми артистами, хотя ранее приостановило работу в РФ.

Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие направили письмо в администрацию президента с описанием рисков, связанных с инициативой создавать рублевые счета для расчетов с иностранными компаниями. Проект "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями" предполагает, что компании России смогут рассчитываться с правообладателями, которые ввели санкции, с помощью специального рублевого счета.