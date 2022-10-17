"Тайны нашей эстрады": "Меня узнайте вы, маэстро!..."

Когда Алла Пугачева прямо на сцене призналась в любви Раймонду Паулсу, поклонники певицы приняли это за чистую монету. Но только один человек знал всю правду об отношениях этой красивой пары.

С чего начинался роман популярной певицы и знаменитого композитора? Как поэт Илья Резник стал одной из вершин любовного треугольника? И на что был готов пойти суровый маэстро в спорах с капризной Примадонной? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

