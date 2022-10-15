На Russpass появился гид по уличному искусству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый гид по уличному искусству появился на платформе Russpass. Найти его можно на специальной странице проекта "От заката до рассвета" в разделе "Гайды", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В гиде представлены 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. У каждого объекта есть ссылка на карту, с помощью которой можно спланировать маршрут.

На территории Москвы авторы-составили гида посоветовали посетить такие арт-кластеры, как "Артплей" и "Винзавод". Кроме того, можно посмотреть на дизайн-завод "Флакон", творческий квартал в Измайлове и "Хлебозавод" у станции метро "Дмитровская".

Санкт-Петербург в гиде по уличному искусству представлен креативным пространством "Севкабель порт", а в Нижнем Новгороде рекомендуется познакомиться с граффити Покраса Лампаса и рисунком в виде марки с изображением Максима Горького.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассказала о наиболее популярных аудиогидах по городам России. Самыми востребованными оказались экскурсии по Владимиру, Туле и Коломне.

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