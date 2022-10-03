Более 520 тысяч пассажиров воспользовались сервисом "По пути" в ТиНАО за год

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы’"

С октября прошлого года сервисом перевозок по требованию "По пути" воспользовались более 520 тысяч пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в октябре прошлого года мы запустили первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути". Автобусы сервиса доставляют пассажиров до станций метро и МЦД и обратно. За время своей работы они перевезли уже больше 520 тысяч пассажиров, проехали больше 4,5 миллиона километров без аварий и сбоев", – приводят слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что до конца 2022 года Дептранс планирует открыть сервис в ИЦ "Сколково". Также до конца года в Москве реализуют возможность заказывать автобусы для поездок до учебных заведений, больниц, МФЦ, детских садов и других соцучреждений.

Уточняется, что сервис "По пути" работает в пяти поселениях ТиНАО: Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском и Рязановском. Транспорт довозит жителей до метро "Прокшино", МЦД Силикатная, Щербинка и обратно. Стоимость одной поездки составляет 51 рубль.

Ранее сообщалось, что горожане смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы через сервис Russpass. Теперь там можно выбрать причал отправления, дату поездки и сразу оплатить ее с помощью банковской карты.

Сервис "По пути" планируют запустить на постоянной основе в "Сколково" до конца года

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