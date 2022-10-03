ЦППК назвала три популярных аудиогида по городам России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наиболее популярными аудиогидами ЦППК по городам России с начала 2022 года стали экскурсии по Владимиру, Туле и Коломне.

Аудиогид по Владимиру пассажиры прослушали с начала года около 205 тысяч раз. В июле было скачано около 48 тысяч записей. Записи о Туле скачали 16 тысяч раз, о Коломне – более 12 тысяч раз.

В настоящее время пассажиры могут прослушать 46 аудиоэкскурсий по городам России: Москве, Рязани, Калуге и другим регионам страны.

Компания создает аудиогиды совместно с популярными тревел-журналистами, путешественниками и специалистами музеев. Слушатели могут познакомиться с историей мест, по которым путешествуют, а также узнать о важных датах и событиях городов.

Аудиоэкскурсии доступны в приложении izi.TRAVEL и специальном разделе на туристическом портале ЦППК.

Ранее музыкальный сервис "МТС Music" и каршеринг BelkaCar запустили серию аудиогидов для путешествующих на машине.

Первым выпустили гид по маршруту от Москвы до музея-усадьбы "Ясная Поляна" в Тульской области. Позже слушателям станут доступны аудиогиды по маршрутам из Сочи до Туапсе и Красной Поляны, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

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