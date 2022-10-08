"Откройте, Давид": Артемий и Марина Каташинские

Правда ли, что звания продаются и какова цена? Как грубая критика Аллы Сиговой помогла ребятам в итоге стать финалистами "Dance Революции"? О чем их хит "Срумба" и где допустимые грани хайпа? Какую сумму в месяц придется потратить тем, кто мечтает выйти на паркет? Где в Москве можно станцевать с чемпионами и какой экзамен придется сдать тем, кто хочет покорить сердце Артемия?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.