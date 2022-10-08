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Новости

08 октября, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Артемий и Марина Каташинские

"Откройте, Давид": Артемий и Марина Каташинские

Путин подписал указ об отсрочке по некоторым видам кредитов для военнослужащих

"Москва глазами": рыбак

Столичные мотоциклисты собрались на закрытие мотосезона на Поклонной горе

Новости часа: Ростуризм и Минцифры запустили колл-центр для туристов в Крыму

Россиянам рассказали, как оплатить налоги мобилизованным

"Время новых, Интервью": Александра Воропаева

"Куки-внуки": пирожное "Картошка"

Банки начали принимать заявки для оформления кредитных каникул военнослужащим

Новости часа: пассажиров 4 поездов в Анапу вместо Крыма обеспечат водой и питанием

Правда ли, что звания продаются и какова цена? Как грубая критика Аллы Сиговой помогла ребятам в итоге стать финалистами "Dance Революции"? О чем их хит "Срумба" и где допустимые грани хайпа? Какую сумму в месяц придется потратить тем, кто мечтает выйти на паркет? Где в Москве можно станцевать с чемпионами и какой экзамен придется сдать тем, кто хочет покорить сердце Артемия?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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