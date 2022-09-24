"The City. Едим": новые завтраки

Культура завтракать в ресторанах быстро прижилась в Москве. Но стандартные яйца пашот, овсянка на кокосовом молоке и сырники есть почти везде. Этим посетителей не удержать.

Ресторанам приходится постоянно обновлять утреннее меню, чтобы гости не ушли к конкурентам. Какие новинки приготовили шеф-повара в новом сезоне?

Все подробности – в "The City. Едим".

