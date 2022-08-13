"The City. Едим": блюда на огне

Глобальный ресторанный тренд в Москве – открытый огонь и настоящий дым. Смоукеры, тандыры, хосперы, мангалы, барбекю, русские печи теперь не только в ресторанах национальных кухонь. При этом готовить на огне – целая наука.

Ведущие Саша Ильин и Росарио Каррион решили разобраться, какие бывают техники приготовления на огне, чем они отличаются, где в Москве "огонь" круче всего и какие блюда на нем получаются самыми вкусными. Все подробности – в "The City. Едим".

