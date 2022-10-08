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"My name is Moscow": Израиль

"My name is Moscow": Израиль

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Можно ли есть с пола, если продукты пролежали на нем менее пяти секунд? Правда ли, что российские мужчины любят бегать, закинув за спины вверх тормашками своих жен? Можно ли верить девушкам, которые якобы подвернули ногу? Стоит ли на первое свидание брать с собой за компанию некрасивую подругу? И зачем некоторые хранят на подоконнике гроздья рябины?

Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Лю Боцзюнь расскажет гостю из Израиля в новом выпуске шоу "My name is Moscow".

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