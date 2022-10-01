"ГОСТ шоу": выбираем правильный матрас

Конский волос, верблюжья шерсть, морские водоросли – все это наполнители для матрасов. Сегодня производители изделий для сна предлагают самые разные экзотические варианты – за внушительные суммы.

Но помогут ли они лучше выспаться? По каким критериям оценивать матрас перед покупкой? И чем грозит неправильный выбор – расскажут в новом шоу "ГОСТ".