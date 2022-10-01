Дождь и до 18 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачную погоду, дождь и до 18 градусов тепла пообещали синоптики жителям столичного региона в субботу, 1 октября, сообщает Гидрометцентр России.

По области местами пройдет гроза. В Москве столбики термометров покажут 15–17 градусов тепла, по области – от 13 до 18 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Кроме того, Москву в первый день октября накрыл густой туман.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что с 5 по 10 октября в Москве ожидается старое бабье лето.

По словам синоптика, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, при этом днем она поднимется до 10–15 градусов благодаря солнечной сухой погоде.

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