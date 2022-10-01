Студент-очник из Москвы получил отзыв повестки после проверки в военкомате данных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Студент очного отделения Московского городского педагогического университета Алексей Кулешов рассказал, что получил отзыв повестки после проверки данных в военкомате.

"Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была", – рассказал молодой человек.

Студент подчеркнул, что сейчас учится на очном отделении, на четвертом курсе.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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