"The City": где можно отведать тарты в Москве

Команды "The City" сделала подборку мест в Москве, в которых можно попробовать самые вкусные тарты – открытые французские десерты из песочного теста и вкусной начинки. Например, можно сходить в кафе "Сандра Булок" на Садовнической набережной.

Еще стоит заглянуть в кафе "Секрет вкуса", где к тартам относятся с особенной любовью. Подробнее – в сюжете проекта "The City".