"Это мое осознанное решение": в Музее Москвы начал работу временный пункт мобилизации

Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы. С самого утра понедельника, 26 сентября, туда прибывают запасники и добровольцы.

Там проводится мобилизация жителей Центрального административного округа. Временный пункт сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. В пункты мобилизации приходят не только призывники, но и добровольцы.

"Почему иду добровольцем? Потому что это мое решение. Решение осознанное. Решение для того, чтобы наконец наступил мир", – подчеркнул один из пришедших в военкомат.

Он также отметил, что в Донбассе уже был в 2015 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.