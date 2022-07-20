"Личная территория": "соседи-жалобщики"

Три соседки Элины Мусаиловой разными способами пытаются сделать ее жизнь невыносимой. Они постоянно оскорбляют женщину – называют проституткой, клофелинщицей, пишут в опеку о том, что Элина – плохая мать.

Мусаилова даже подавала иск о клевете в суд. Однако все тщетно – Любовь Викторовна и компания продолжают свою травлю. Элина предполагает, что причина конфликта в разных взглядах на форму управления домом. Споры на общих собраниях переросли в буллинг неудобной соседки. Об этом – в программе "Личная территория".