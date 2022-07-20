Путин возглавит набсовет движения детей и молодежи РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Павел Быркин

Владимир Путин принял предложение стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

Президент также назвал полезным общение взрослых с детьми. По его словам, дети более искренние.

"Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения", – приводит ТАСС слова Путина.

Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.

По словам главы государства, "Артек", где собрались участники конкурса "Большая перемена", стал домом для приехавших со всей России конкурсантов. Путин добавил, что в этом году участие в конкурсе приняли и ребята из ДНР и ЛНР, а также 34 зарубежных государств.

"Вы не боитесь проверять себя, свои способности в открытой конкурентной борьбе, активно участвуете в волонтерской работе, помогаете пожилым людям, всем, кому нужна ваша забота, включаетесь в просветительские проекты, а значит, цените дружбу и взаимовыручку и твердо знаете – в хорошей команде, объединив усилия, всегда можно достичь большего", – подчеркнул российский лидер.

Конкурс "Большая перемена", по мнению Путина, предоставляет возможности раскрыть сильные стороны, завести новых друзей, а также ознакомиться с различными профессиями и специальностями.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.

