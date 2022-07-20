Путин возглавит набсовет движения детей и молодежи РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Павел Быркин
Владимир Путин принял предложение стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.
Президент также назвал полезным общение взрослых с детьми. По его словам, дети более искренние.
"Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения", – приводит ТАСС слова Путина.
Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.
По словам главы государства, "Артек", где собрались участники конкурса "Большая перемена", стал домом для приехавших со всей России конкурсантов. Путин добавил, что в этом году участие в конкурсе приняли и ребята из ДНР и ЛНР, а также 34 зарубежных государств.
"Вы не боитесь проверять себя, свои способности в открытой конкурентной борьбе, активно участвуете в волонтерской работе, помогаете пожилым людям, всем, кому нужна ваша забота, включаетесь в просветительские проекты, а значит, цените дружбу и взаимовыручку и твердо знаете – в хорошей команде, объединив усилия, всегда можно достичь большего", – подчеркнул российский лидер.
Конкурс "Большая перемена", по мнению Путина, предоставляет возможности раскрыть сильные стороны, завести новых друзей, а также ознакомиться с различными профессиями и специальностями.
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.
Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.
В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: