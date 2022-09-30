Москвичам рассказали о погоде в первые дни октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в первые выходные октября будет дождь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Первые дни октября будут теплыми. В субботу прогнозируется даже 15–17 градусов, а это на 5 градусов выше нормы. Но день ожидается дождливый, в воскресенье осадков будет чуть меньше. Ничего супернеобычного – типичные осенние дожди", – передает ТАСС его слова.

Синоптик также добавил, что в воскресенье, 2 октября, в столице будет 12–14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что с 5 по 10 октября в Москве ожидается старое бабье лето.

По словам синоптика, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, при этом днем она поднимется до 10–15 градусов благодаря солнечной сухой погоде.

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