Юрист рассказал, в каком случае в России могут ввести военное положение

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Юрист Евгений Крылов перечислил шесть оснований для введения в России военного положения. Он напомнил, что объявляется оно указом президента Российской Федерации.

Так, военное положение может быть введено, если произойдет:



вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства в РФ;

бомбардировка вооруженными силами иностранного государства территории России;

нападение иностранной армии на российскую;

использование одним государством территории другого государства для совершения акта агрессии против России;

блокада портов или берегов РФ;

засылка в Россию вооруженных банд, групп или наемников.

"Вводится особый правовой режим, в условиях которого могут ограничить свободу передвижения, тайну переписки, проводить досмотр машин, жилья и личный досмотр. Вводится военная цензура, в том числе контроль за телефонными переговорами. Также ограничивается въезд и выезд из страны, вводится комендантский час", – отметил он в беседе с порталом E1

Также могут быть изъяты необходимые для нужд обороны вещи, а граждане страны привлечены к выполнению работ для данных нужд. За государством также остается право временно отселять людей в безопасные районы с предоставлением жилья. Кроме того, на территориях с действующим военным положением будет усилена охрана общественного порядка, а социальные и инфраструктурные объекты переведены на особый режим работы.

Крылов уточнил, что работа политических партий, подрывающих оборону и безопасность страны, приостанавливается на период действия военного положения. Ограничивается и проведение митингов.

Юрист отметил, что с момента введения особый режим действует до тех пор, пока президент не издаст указ, отменяющий военное положение.

В заключение Крылов подчеркнул, что в настоящее время оценить вероятность введения в России военного положения сложно.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о деталях частичной мобилизации

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