Медицинские организации могут оформить бронь от призыва на своих сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медицинские организации могут оформить бронь на своих сотрудников для их освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Отмечается, что положение закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", в соответствии с которым пребывающие в запасе граждане могут быть забронированы для обеспечения деятельности организации, в которой они работают, распространяется и на медучреждения.

По данным портала, деятельностью по специальному воинскому учету и бронированию сотрудников занимаются военно-учетные столы или отделы мобилизационной подготовки. Уточняется, что военно-учебные центры (ВУЦ) на данный момент действуют в медицинских вузах в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, в Москве, а также в Крыму. Статус офицера при этом могут получить студенты, прошедшие ВУЦ.

"Врачи, не прошедшие ВУЦы или ранее не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и в офицерском звании – после прохождения аттестации в соответствии с приказом министра обороны РФ № 35 от 29.01.2018 и с учетом востребованности врачебной специализации", – говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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