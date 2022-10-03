Эксперт рассказал, как частичная мобилизация повлияла на цены на жилье в России

03 октября, 19:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
После объявления о частичной мобилизации в России на рынке недвижимости произошли некоторые изменения. Об этом в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил эксперт по недвижимости Никита Журавлев.
По его словам, россияне, которые пытаются покинуть страну, продают квартиры по сниженной стоимости. Владельцы предлагают скидки на жилье в 30–40%. Однако, как отметил Журавлев, доля подобных предложений на рынке составляет 3–5%.
"В новостройках мы больших скидок не видим на сегодняшний день. Конечно, проходят какие-то маркетинговые акции с дисконтом 10–15%, но чтобы повальные скидки, такого нет", – добавил специалист.
Ранее совладелец "Группы "Родина" Владимир Щекин рассказал, что после объявления частичной мобилизации в стране цены на аренду квартир в Москве упали примерно на 5%, а спрос – на 10% по сравнению с началом сентября.
По его словам, для арендодателей ситуация в столице была не лучшей и до объявления частичной мобилизации. Спрос стабильно снижался с февраля, в то время как предложение увеличивалось. Он уточнил, что количество предложений по аренде в сентябре превышало февральские показатели на 80%.
В Москве дешевеет съемное жилье
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