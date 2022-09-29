Квартиры в Москве начали продавать со скидкой в 60%

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Эксперты рынка недвижимости рассказали о появлении объявлений о продаже квартир с крупными скидками. Об этом сообщает газета "Известия".
"В течение последней недели в Москве были зафиксированы средние скидки на "вторичку" в пять-семь процентов. В некоторых случаях размер дисконта доходит до 20 процентов", – заявил гендиректор и партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков.
Специалист объяснил такую тенденцию тем, что многие владельцы квартир уезжают из страны и срочно нуждаются в деньгах. Кроме того, мотивацией к скидкам можно назвать общее снижение стоимости недвижимости в случае ухудшения геополитической ситуации.
Директор по маркетингу Time development Ирина Морозова отметила, что на вторичном рынке появляются предложения и со скидкой в 60%, в то время как в целом по стране собственники отнимают от цены порядка 30–40%. Она также добавила, что максимальные скидки на новое жилье достигают 30%.
Ранее портал "Циан" представил данные о снижении запросов на аренду квартир в Москве после объявления частичной мобилизации в России. В столице и Санкт-Петербурге падение спроса составило 10% относительно начала сентября.
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