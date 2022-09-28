Число посетителей московских ресторанов сократилось на 17% за неделю на фоне мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число посетителей ресторанов Москвы уменьшилось на 17% за неделю после объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщает газета "Коммерсант", которая ссылается на Focus Technologies.
Аналогичное снижение в 17% отмечается в случае с количеством заказов в московских заведениях общепита, причем год к году падение составило 27%. Выручка за неделю сократилась в среднем на 18%.
Участники рынка объясняют такую тенденцию тем, что потребители стали корректировать свое поведение и траты. Поводом для этого стали изменения экономики, санкции, а также частичная мобилизация.
При сохранении низких продаж в течение нескольких месяцев ресторанный бизнес начнет сокращаться, считают аналитики. Кроме того, часть закрытий может стать прямым следствием мобилизации в России.
Накануне член комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями Екатерина Лексакова заявила о возросшем спросе на услуги нотариусов в связи с частичной мобилизацией.
Россияне активно оформляют доверенности, в том числе на распоряжение имуществом и получение различных ставок.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ
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