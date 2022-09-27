В Москве после начала мобилизации снизился спрос на аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После объявления частичной мобилизации в России запросы на аренду квартир в Москве снизились на 15% по отношению к ситуации неделей ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала "Циан".

Об аналогичной ситуации сообщает агентство "Этажи". По оценке его экспертов, спрос на аренду в Москве и Санкт-Петербурге снизился на 10% относительно начала сентября и на 15% – в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Такая тенденция, по словам руководителя "Циан.Аналитика" Алексея Попова, сопоставима с реакцией рынка на ситуацию в конце февраля 2022 года. Тогда спрос на аренду квартир в Москве за неделю уменьшился на 14%.

В сегменте элитной недвижимости спрос снизился еще сильнее. Глава Apple Real Estate Данила Савченко заявил, что падение достигает 50%. Аналогичная реакция отмечалась в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и в феврале 2022 года.

В то же время, согласно данным "Циан", после 21 сентября на московском рынке вырос объем предложения на 7%. Заместитель директора управления аренды квартир агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова отметила, что часть собственников перевели свои квартиры из аренды в продажу.

Ранее эксперты в области рынка недвижимости оценили, как изменятся цены на жилье с 1 октября. По мнению главы аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрия Таганова, осенью может быть зафиксирован медленный рост цен.

