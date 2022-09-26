В Гильдии риелторов рассказали, в какую недвижимость не следует вкладывать деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время покупка жилья в новостройках является невыгодным вложением средств, сообщает "Радио 1" со ссылкой на вице-президента Гильдии риелторов России Константина Апрелева.

Среди факторов риска эксперт назвал выплату ипотеки, так как доходы человека могут упасть, а также ожидание завершения строительства, которое может быть приостановлено на неопределенный срок.

"Также сейчас не стоит вкладываться в недвижимость с нуля. Время для этого неподходящее. Найм жилья здесь обойдется вдвое дешевле с точки зрения ежемесячных платежей в сравнении с ипотекой", – отметил он.

По словам Апрелева, в Подмосковье стоимость недвижимости уменьшилась с апреля на 5–7%, данная тенденция сохранится в регионе минимум до осени 2023 года. Он также сообщил о возможности восстановления спроса на рынке недвижимости при дальнейшем снижении ключевой ставки в РФ.

"Центробанк вряд ли пойдет на такую коррекцию. Так что сохранение текущих темпов – до 1,5% ежемесячно – как минимум сохранится до осени следующего года", – добавил он.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на рынке недвижимости с 1 октября.

По словам главы аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрия Таганова, в среднем приобрести "квадрат" первички в старых границах города по итогам последнего месяца лета можно было за 353,9 тысячи рублей, в ТиНАО – за 233 тысячи рублей, а в области – за 171,8 тысячи рублей.

В свою очередь, директор управления вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома заявил, что продавцы на вторичном рынке стали предоставлять скидки, которые примерно составляют 15%.

Что касается аренды жилья, по словам замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксаны Поляковой, по сравнению с прошлым годом нет большого спроса и очередей нанимателей.

