Средняя площадь продаваемых в Москве квартир снизилась на 6,7%

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В Москве средняя площадь приобретаемых россиянами квартир снизилась на 6,7%, до 53,1 квадратного метра. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство недвижимости "Этажи".

Как объяснили в компании, это связано с подорожанием квадратного метра жилья в столице и, соответственно, оптимизацией расходов гражданами. Этот тренд характерен для всех крупных городов страны: в масштабах России средняя площадь покупаемых квартир упала на 5,5%.

Между тем с этим показателем Москва занимает лишь четвертое место. Лидирует Санкт-Петербург – там средняя площадь продаваемого жилья снизилась на 30,2%, до 49 квадратных метров. Далее идет Нижний Новгород (падение на 11,3%) и Краснодар (7,3%).

Ранее стало известно, что официальные цены на жилье на четвертый квартал 2022 года снизились в восьми регионах России. В их числе – Мурманская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Тыва, Камчатка и Сахалин.

