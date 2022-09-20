Эксперты назвали самую дорогую и самую дешевую квартиры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость самого дорогого жилья в столице составляет 5,6 миллиарда рублей, самого дешевого – 1,6 миллиона рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании "Метриум".

По данным экспертов, апартамент экономкласса в "Лофте на Рябиновой" площадью 11,8 квадратного метра в районе Очаково-Матвеевское является предложением с самой низкой ценой.

"Такое жилье предлагается в проекте, реализуемом не крупными застройщиками, а группой частных инвесторов", – уточнили в компании.

Наиболее дорогим предложением является квартира в ЖК "Усадьба в Орлово-Давыдовском переулке" в Мещанском районе. Отмечается, что жилье располагается в историческом особняке с собственным ландшафтным парком. Площадь квартиры за 5,6 миллиарда рублей составляет 4,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что самая маленькая квартира в Москве имеет площадь 9 квадратных метров. Она расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей.

Между тем самая большая квартира имеет площадь 780 квадратных метров и цену 2,1 миллиарда рублей. Она находится в Мещанском районе.

