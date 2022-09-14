Эксперты рассказали о падении средних цен на аренду жилья в Москве

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Падение средней стоимости аренды жилья в столице за первое полугодие 2022 года превысило 20%, сообщает News.ru.
Коммерческий директор "Авито Недвижимость" Николай Попов отметил, что средняя цена за аренду квартиры в Москве составила 55 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что наиболее сильное падение продемонстрировали цены на дорогое жилье.
"Средняя арендная ставка на квартиры всех типов планировки в Москве с 1 января по 12 сентября 2022 года была 60 тысяч рублей, однокомнатных – 40 тысяч рублей, студий – 43 тысячи рублей, двухкомнатных – 58 тысяч рублей, трехкомнатных – 110 тысяч рублей. Мы наблюдаем традиционный рост цен в высокий сезон, при этом не исключаем новую волну снижения ставок уже зимой", – добавил он.
По словам представителя компании, в связи с текущей ситуацией ряд арендодателей принял решение сдавать объекты в аренду вместо их продажи. При этом некоторые собственники переехали в более бюджетное жилье или в другие регионы, что спровоцировало увеличение предложения на рынке долгосрочной аренды.
В свою очередь, замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова сообщила, что средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в августе в старых границах Москвы составляла 44 тысячи рублей, двухкомнатной – 60 тысяч рублей, трехкомнатной – 85 тысяч рублей. В то время как в весенний период, в июне и июле средний дисконт находился в диапазоне 5–10%.
"При дальнейшем увеличении спроса предложение эконом-вариантов будет оцениваться собственниками на 5–10% выше. Более дорогие варианты сдаются со скидкой, потому что спрос на них пока не поднимается", – добавила она.
По ее словам, в августе текущего года спрос на аренду жилья в Москве упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Генеральный директор портала "Мир Квартир" Павел Луценко отметил, что интерес в августе 2022 года был на 15% ниже прошлогодних показателей.
"Сейчас условия на рынке диктует арендатор. Комиссию риелтору все чаще платит не он, а собственник квартиры. Соискатели торгуются и легко могут получить 5% скидки", – сказал он.
В июле аналитики ЦИАН зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года.
Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.
При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатные квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.
Аналитики заявили, что аренда комнат в Москве подешевела за год на 8%
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