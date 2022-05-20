Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Фото: Агентство "Москва"

Самое дорогое жилье можно найти в Гранатном переулке (Пресненский район), средняя стоимость вторички составляет 3,595 миллиона рублей за квадратный метр, сообщает РБК.

Аналитики Savills отметили высокую стоимость жилья и в Бутиковском переулке (Хамовники), средняя стоимость одного "квадрата" элитного вторичного жилья составляет 3,4 миллиона рублей. За 3,125 миллиона рублей жилье можно найти у Большой Дмитровки (Тверской район).

В рейтинг дорогого жилья за май 2022 года также вошли Молочный переулок (2,9 миллиона рублей за квадратный метр), Малая Никитская улица (2,56 миллиона), Курсовой переулок (2,55 миллиона), улица Пречистенка (2,5 миллиона), Коробейников переулок (2,5 миллиона), 1-й Тружеников переулок (2,5 миллиона) и улица Охотный Ряд (2,3 миллиона).

Средняя стоимость одного квадратного метра элитного жилья на вторичном рынке столицы в мае составляет 1,25 миллиона рублей, что на 12% больше, чем в 2021 году. Помимо этого, на 17% вырос бюджет предложений за счет появления на рынке более просторных квартир.

Средний "квадрат" за год подорожал примерно на 11% и сейчас стоит порядка 36 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Аналитики ожидают, что по итогам года рублевые цены на рынке элитного вторичного жилья вырастут примерно на 10%.

"В перспективе двух-трех лет топ-10 самых дорогих улиц Москвы однозначно изменится, мы уверены, что новыми в этом списке станут улицы и переулки в районах Якиманка и Замоскворечье", – отметил директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills Анатолий Довгань.

В Росреестре ранее сообщали, что в столице в апреле текущего года было зафиксировано снижение числа регистраций договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья в 1,5 раза, было зарегистрировано 11 395 переходов прав на основании таких договоров.

