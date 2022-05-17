Число договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья Москвы сократилось в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в апреле текущего года было зафиксировано снижение числа регистраций договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья в 1,5 раза, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Так, в этом апреле было зарегистрировано 11 395 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья.

"По сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а к прошлогоднему апрельскому показателю – в 1,5 раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошел результат 2020 года", – приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по городу Игоря Майданова.

Он отметил, что всего в январе – апреле этого года было зарегистрировано 52 345 переходов прав на вторичном рынке жилья.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье в Москве начало дешеветь впервые с 2017 года. Так, в апреле 2022 года стоимость одного квадратного метра снизилась на 0,2%. При этом за предыдущие пять лет вторичное жилье в среднем дорожало на 58%.

По словам риелторов, спрос на вторичное жилье сократился в апреле. Показатель упал вдвое в отношении характерного для этого месяца значения. При этом относительно марта на пике активности покупателей спрос уменьшился втрое.

