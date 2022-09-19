Эксперты рассказали о самой маленькой квартире в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самая маленькая квартира в Москве имеет площадь 9 квадратных метров. Она расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование облачного сервиса для мониторинга рынка новостроек bnMap.pro.

При этом наиболее доступным лотом являются апартаменты в проекте на Вольной улице. Объект площадью 9,2 квадратных метра можно приобрести за 2,97 миллиона рублей.

Между тем самая большая квартира имеет площадь 780 квадратных метров и цену 2,1 миллиарда рублей. Она находится в Мещанском районе.

Самым просторным и одновременно самым дорогим лотом являются 766-метровые апартаменты в одном из домов на Пречистенской набережной стоимостью свыше 4,5 миллиарда рублей.

По данным bnMap.pro, наиболее экзотичным лотом можно назвать трехуровневый пентхаус на вершине небоскреба "Башня Федерация". Он занимает пространство с 95-го по 97-й этаж и имеет площадь около 2,6 тысячи квадратных метров. Однако в настоящий момент пентхаус отозвали из открытой продажи, хотя сведений о покупке не поступало.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке появилась возможность получения частями ипотечного кредита по госпрограммам. Как отметили в банке, покупка квартиры на данных условиях возможна по льготной ипотеке на новостройки, семейной ипотеке, дальневосточной и ипотеке для IT-специалистов. При этом в течение трех лет заемщик должен получить все транши ипотечного кредита, периодичность и размер частей фиксируется договором долевого участия с застройщиком.

