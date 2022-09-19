Эксперты рассказали о самой маленькой квартире в Москве

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самая маленькая квартира в Москве имеет площадь 9 квадратных метров. Она расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование облачного сервиса для мониторинга рынка новостроек bnMap.pro.
При этом наиболее доступным лотом являются апартаменты в проекте на Вольной улице. Объект площадью 9,2 квадратных метра можно приобрести за 2,97 миллиона рублей.
Между тем самая большая квартира имеет площадь 780 квадратных метров и цену 2,1 миллиарда рублей. Она находится в Мещанском районе.
Самым просторным и одновременно самым дорогим лотом являются 766-метровые апартаменты в одном из домов на Пречистенской набережной стоимостью свыше 4,5 миллиарда рублей.
По данным bnMap.pro, наиболее экзотичным лотом можно назвать трехуровневый пентхаус на вершине небоскреба "Башня Федерация". Он занимает пространство с 95-го по 97-й этаж и имеет площадь около 2,6 тысячи квадратных метров. Однако в настоящий момент пентхаус отозвали из открытой продажи, хотя сведений о покупке не поступало.
Ранее сообщалось, что в Сбербанке появилась возможность получения частями ипотечного кредита по госпрограммам. Как отметили в банке, покупка квартиры на данных условиях возможна по льготной ипотеке на новостройки, семейной ипотеке, дальневосточной и ипотеке для IT-специалистов. При этом в течение трех лет заемщик должен получить все транши ипотечного кредита, периодичность и размер частей фиксируется договором долевого участия с застройщиком.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: