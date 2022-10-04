Герой России поддержал мобилизованных москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ветеран Афганистана и Чечни, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой назвал героями россиян, которые в рамках частичной мобилизации явились на призывные пункты добровольно. Словами поддержки мобилизованным он поделился в беседе с Агентством "Москва".

"Нужно людям сказать добрые, напутствующие слова. О том, что они все герои, они сегодня пришли добровольно, выполняют особенную миссию и борются с фашизмом", – сказал военный.

Настроение мобилизованных жителей Москвы он охарактеризовал как боевое. Он также отметил, что ждет от россиян только победы.

Сам Липовой служил сначала в советской, а затем в российской армии с 1983 по 2005 год. Помимо участия в конфликтах в Афганистане и Чечне, служил в составе группы российских погранвойск в Таджикистане, где и получил звание Героя РФ. В последние годы возглавляет организацию "Офицеры России".

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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