Более 200 тыс призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ – Шойгу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 200 тысяч призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Министр уточнил, что мобилизованные будут обеспечены всем необходимым обмундированием. Кроме того, они будут назначены на определенные воинские должности.

Обучение военных, как отметил Шойгу, проводится на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

До этого сообщалось, что мобилизованные в ВС РФ будут контролировать и оборонять освобожденные от ВСУ территории. К таким же действиям приступят и те, кто решил добровольно принять участие в спецоперации.

В российском военном ведомстве отмечали, что мобилизованные военные изучают боевую технику и вооружение, а также тренируют навыки огневой подготовки на танках, боевой машине пехоты, бронетранспортере и устройствах ПВО.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Он отмечал, что те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Министр уточнил, что будут призваны 300 тысяч человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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