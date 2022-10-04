Более 70 тыс запросов отправили добровольцы через госуслуги после объявления мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы получил портал "Госуслуги" после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что теперь у россиян появилась возможность оперативно оформить заявку. Так, по словам Чернышенко, для этого нужно кликнуть на баннер "стать добровольцем" или перейти в этот раздел, используя цифровой голосовой помощник.

Вице-премьер отметил, что данный сервис запустили в пробном режиме в выходные, через него уже записались 2 тысячи желающих принять участие в СВО.

Ранее сообщалось, что на госуслугах сделали форму обратной связи для жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России. Отмечалось, что россияне смогут подать жалобу с помощью бота Макса. Для этого необходимо ввести в чате с ботом "жалоба" и выбрать раздел "призыв в рамках частичной мобилизации".

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации на Донбассе. Президент отмечал, что перед тем, как отправить мобилизованных в военные части, они будут проходить специальную подготовку.



Обжаловать призыв по частичной мобилизации можно на "Госуслугах"

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